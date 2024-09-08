Подпольщик Лебедев: румынская ПВО атаковала беспилотники над Одесской областью

На границе Одесской области и Румынии в ночь на 8 сентября произошли взрывы. Как рассказал РИА Новости координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, взрывы были результатом работы систем противовоздушной обороны (ПВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии