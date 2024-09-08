Подпольщик Лебедев: румынская ПВО атаковала беспилотники над Одесской областью

На границе Одесской области и Румынии в ночь на 8 сентября произошли взрывы. Как рассказал РИА Новости координатор николаевской ячейки пророссийского подполья на Украине Сергей Лебедев, взрывы были результатом работы систем противовоздушной обороны (ПВО).