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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Булыкин о Батракове: «С российским паспортом сложно в топ-5 лиг перейти сейчас, в хороший клуб вряд ли сразу возьмут. «Галатасарай» может быть промежуточным этапом»

Экс‑форвард « Локомотива »  Дмитрий Булыкин высказался об интересе к Алексею Батракову со стороны « Галатасарая ».

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