Сбежавший в США Цекало порвал все связи с Россией

Продюсер избегает обсуждения своей некогда любимой страны и брошенных коллег. Александр Цекало продолжает зарабатывать огромные суммы денег в России, реализуя зрелищные телесериалы и фильмы, однако он лишился дорогих сердцу людей в Москве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии