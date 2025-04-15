Почему перемирие сегодня — это катастрофа завтра? «Перемирие сегодня — это гарантия кровавого завтра» — так эксперт Андрей…Сообщение «Скрытая капитуляция» или новая эра: эксперт раскрыл судьбоносный выбор России появились сначала на Ежедневные новости.