Почему перемирие сегодня — это катастрофа завтра? «Перемирие сегодня — это гарантия кровавого завтра» — так эксперт Андрей…Сообщение «Скрытая капитуляция» или новая эра: эксперт раскрыл судьбоносный выбор России появились сначала на Ежедневные новости.
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