Грань очевидного. Авторская программа Юрия Селиванова Юрий СЕЛИВАНОВ Выпуск №55. «Миротворцы» наших могил Сохранение патологически русофобской Украины, как угрожающего самому существованию России ножа, приставленного к нашему горлу, является главной стратегической целью Запада и одновременно тех бездумных или купленных «борцов за мир», которые способствуют достижению этой цели… Еще древние римляне знали, что услужливый дурак опаснее врага (Amicus incommodus ab inimico non differt).