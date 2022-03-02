БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Грань очевидного. Авторская программа Юрия Селиванова

Грань очевидного. Авторская программа Юрия Селиванова

Грань очевидного. Авторская программа Юрия Селиванова Юрий СЕЛИВАНОВ Выпуск №55. «Миротворцы» наших могил  Сохранение патологически русофобской Украины, как угрожающего самому существованию России ножа, приставленного к нашему горлу, является главной стратегической целью Запада и одновременно тех бездумных или купленных «борцов за мир», которые способствуют достижению этой цели…  Еще древние римляне знали, что услужливый дурак опаснее врага (Amicus incommodus ab inimico non differt).

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