О непотопляемости броненосца «Ослябя»

Данная статья выступает своего рода прологом перед разбором обстоятельств гибели «Осляби», знакомит читателя с концепцией бронирования, влиянием перегрузки на непотопляемость, боевым опытом систершипов и расчётом фактической осадки броненосца в Цусимском сражении.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии