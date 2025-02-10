Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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  • Геннадий Бережнов
    Русским никакие «переговоры» не нужны. Да нам нужна капитуляция и это будет правильно! Мирошникова бы спросить, а что...Российские ракеты...
  • Амара Карпова
    Это мадам ни умом, ни интеллектом, ни образованием, ни обаянием не блещет🤮село какое-то😅Навка не возражае...
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    И это говорит жена пресс-секретаря Президента ? Куда смотрит лупоглазый ?Навка не возражае...

У Трампа придумали свой аналог вопроса «Чей Крым?» – для кандидатов на должности в спецслужбах

У Трампа придумали свой аналог вопроса «Чей Крым?» – для кандидатов на должности в спецслужбах

Назначенцы Трампа продолжают «чистить» американские спецслужбы. Как пишет Washington Post, администрация Трампа ввела опросник лояльности в процесс найма новых сотрудников в разведывательные агентства США.

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