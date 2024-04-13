В Броварах скандальная депутат пытается отобрать у УПЦ храм и передать раскольникам

13 апреля 2024 года группа радикалов вместе с представителями местных властей организовали собрание с целью отобрать у верующих приход УПЦ в честь великомученика Димитрия Солунского в пользу раскольников.
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