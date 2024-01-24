Крым 24 |Z| Все новости Крыма

Прогноз погоды в Крыму на 24 января 🎄 В Симферополе +3 и малооблачно В Севастополе +3 и облачно с прояснениями В Евпатории +3 и облачно с прояснениями В Джанкое +2 и пасмурно В Ялте +6 и малооблачно В Алуште +6 и малооблачно В Керчи -1 и пасмурно В Армянске +1 и пасмурно В Красноперекопске +2 и пасмурно В Бахчисарае +4 и облачно с прояснениями В Феодосии +2 и пасмурно В Судаке +4 и облачно с прояснениями Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.