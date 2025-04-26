Программа управления погодой SATAN в Великобритании

Великобритания называет программу управления погодой SATAN — химтрейлы больше не являются теорией заговораПрошлой осенью исследователи запустили испытательный полет по солнечной геоинженерии в Великобритании.
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