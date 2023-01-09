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Южный Урал занял третье место в УрФО по количеству построенных жилых домов

Южный Урал занял третье место в УрФО по количеству построенных жилых домов

В 2022 году регион нарастил показатель. «Глав.Индекс» представил рейтинг субъектов Уральского федерального округа по строительству жилых домов.

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