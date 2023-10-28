Новоуренгойские врачи удалили пациентке молочную железу и сразу ввели имплант

Новуренгойские врачи провели операцию по удалению груди и установке импланта онкобольной пациентке. Ранее такой результат достигался двумя хирургическими вмешательствами, рассказали в Новоуренгойской ЦГБ.
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