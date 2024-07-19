GPT-4o-mini стала доступна всем пользователем бесплатно и без лимитов OpenAI запуст...

GPT-4o-mini стала доступна всем пользователем бесплатно и без лимитовOpenAI запустила новую версию искусственного интеллекта Chat GPT-4 MINI, которая доступна пользователям и предлагает ряд улучшений по сравнению с её предшественниками.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)