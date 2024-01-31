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Мировое обозрение

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«Хочется поблагодарить английскую Фемиду». Бывшего губернатора Севастополя задержали в Лондоне – нарушал санкции

«Хочется поблагодарить английскую Фемиду». Бывшего губернатора Севастополя задержали в Лондоне – нарушал санкции

46-летний российский чиновник был задержан в собственном доме 22 января, однако известно об этом стало только сегодня, сообщает The Times со ссылкой на заявление британского Управления по борьбе с преступностью (NCA).

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