«Хочется поблагодарить английскую Фемиду». Бывшего губернатора Севастополя задержали в Лондоне – нарушал санкции

46-летний российский чиновник был задержан в собственном доме 22 января, однако известно об этом стало только сегодня, сообщает The Times со ссылкой на заявление британского Управления по борьбе с преступностью (NCA).
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