Это самый медленный в мире «экспресс»: его скорость 36 км/ч

Швейцарский «Ледниковый экспресс» имеет репутацию самого медленного скоростного поезда в мире. Ледниковый экспресс, пробирающийся через красоту швейцарских Альп, чтобы донести пассажиров с курорта Санкт-Морица до Церматта и обратно, не привык особо торопиться.
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