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Юрист назвала единственный способ для Валиевой сократить дисквалификацию

Юрист назвала единственный способ для Валиевой сократить дисквалификацию

Анцелиович заявила, что Валиева может сократить отстранение благодаря содействию Спортивный юрист Анна Анцелиович назвала единственный способ для российской фигуристки Камилы Валиевой сократить четырехлетнюю дисквалификацию за допинг.

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