В центре и на левом фланге специальной военной операции сегодня решается исход многомесячной битвы за степную часть ДНР и идёт более-менее успешное возвращение запорожских территорий, утраченных в ходе прошлогоднего украинского контрнаступа.
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