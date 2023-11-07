Худрук Малого театра Юрий Соломин госпитализирован: Потерял сознание прямо на улице

Худрук Малого театра Юрий Соломин внезапно оказался на больничной койке.Накануне стало известно о том, что художественный руководитель Малого театра 88-летний Юрий Соломин - брат знаменитого "доктора Ватсона" Виталия Соломина, который скоропостижно скончался в 60 лет, попал в больницу.
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