Худрук Малого театра Юрий Соломин госпитализирован: Потерял сознание прямо на улице

Худрук Малого театра Юрий Соломин внезапно оказался на больничной койке.Накануне стало известно о том, что художественный руководитель Малого театра 88-летний Юрий Соломин - брат знаменитого "доктора Ватсона" Виталия Соломина, который скоропостижно скончался в 60 лет, попал в больницу.