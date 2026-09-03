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Царьград

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BBC News: Мальчик на острове Мэн выжил после падения с обрыва

BBC News: Мальчик на острове Мэн выжил после падения с обрыва

На острове Мэн 1 сентября 12-летний мальчик чудом избежал серьёзных травм, удержавшись за куст на обрыве высотой 12 метров.

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