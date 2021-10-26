Корнилов: Запад готовит почву для реализации худшего сценария

Только новостиПолитикаКорнилов: Запад готовит почву для реализации худшего сценария Политолог Владимир Корнилов заявил о подготовке Соединенных Штатов к глобальной войне с использованием ядерного оружия.Вернуться к статье43НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАлександр КловоБьют слабых...СКСергей Ковалеви где потом жить затейникам? вперёд назад в пещеры? или, таки, есть понятие "неприемлемого ущерба"?Понять и проститьНадеются наверное на свои страховые компании. Идиоты.ZNzygmund nedialkowНа этот ковид у них большие надежды.Комментировать
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