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Корнилов: Запад готовит почву для реализации худшего сценария

Корнилов: Запад готовит почву для реализации худшего сценария

Политолог Владимир Корнилов заявил о подготовке Соединенных Штатов к глобальной войне с использованием ядерного оружия.

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Александр Клово
Бьют слабых...
Сергей Ковалев
и где потом жить затейникам? вперёд назад в пещеры? или, таки, есть понятие "неприемлемого ущерба"?
Понять и простить
Надеются наверное на свои страховые компании. Идиоты.
zygmund nedialkow
На этот ковид у них большие надежды.

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