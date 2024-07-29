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Крымское информационное агентство

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В Госдуме начали рассмотрение законопроекта об установлении Дня воссоединения Крыма с РФ

В Госдуме начали рассмотрение законопроекта об установлении Дня воссоединения Крыма с РФ

Депутаты Госдумы начали рассмотрение законопроекта, согласно которому 18 марта должно стать новой памятной датой — Днем воссоединения Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией в 2014 году.

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