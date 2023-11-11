Джошуа Доббс: «Главный тренер «Аризоны» сказал, что меня не обменяют»

Квотербек «Миннесота Вайкингс» Джошуа Доббс рассказал о деталях обмена из «Аризона Кардиналс». «В понедельник я приехал на базу, и главный тренер «Аризоны» Джонатан Гэннон позвал меня к себе в офис, где сказал: «Против «Кливленда» мы выпустим в стартовом составе Клейтона Тюна».