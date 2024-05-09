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Китай раздражён манерой США говорить в диалоге с ним одно, а за глаза делать другое

Китай раздражён манерой США говорить в диалоге с ним одно, а за глаза делать другое

С некоторых пор Вашингтон избрал весьма своеобразную тактику ведения дел с Китаем. В прямых контактах с его представителями американцы демонстрируют показную готовность к налаживанию конструктивного взаимодействия и поиску взаимоприемлемых развязок спорных вопросов, поскольку и они сами несут потери от обострения отношений.

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Комментарии
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Eduard
У мигрантов ни совести ни чести!
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21 час.
Eduard
Янки известные лицемеры и подонки!
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21 час.
Eduard
Китайцы не рабы слушатт поучения всяких мигрантов придурков,как и мир вообще!
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21 час.

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