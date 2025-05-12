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Полшага до банкротства: Саудовская Аравия тратит так, словно нефть по 90 долларов

Полшага до банкротства: Саудовская Аравия тратит так, словно нефть по 90 долларов

Национальная нефтегазовая компания Saudi Aramco из Саудовской Аравии наращивает добычу нефти быстрее, чем планировалось, она также повышает цены на сырье для азиатских покупателей на фоне падения эталонных цен.

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