Обвиняют в оправдании терроризма – Лазареву* объявили в международный розыск Евгения КомароваТатьяна Лазарева*, известная телеведущая, была объявлена в международный розыск в связи с уголовным делом о оправдании терроризма.
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