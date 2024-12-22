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Царьград

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В Екатеринбурге неизвестные подожгли автомобиль полиции: Следы ведут на Украину

В Екатеринбурге неизвестные подожгли автомобиль полиции: Следы ведут на Украину

Служебную машину забросали коктейлями МолотоваПо информации издания "Ura.ru", минувшей ночью рядом со строящейся ледовой ареной несколько неизвестных лиц запустили коктейль Молотова в полицейский автомобиль.

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