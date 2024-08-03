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Убийцу водителей таксистов в Волгограде задержали 30 лет спустя

Убийцу водителей таксистов в Волгограде задержали 30 лет спустя

В Волгограде установлена личность подозреваемого в двойном убийстве, совершенном летом 1993 года. По данным правоохранительных органов, мужчина, которому сейчас около 60 лет, из обреза охотничьего ружья расправился с двумя таксистами, которые отказались его подвезти или потребовали высокую плату за свои услуги.

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