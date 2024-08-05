Дорожный знак с угрозами появился под Новосибирском

Жители Искитимского района Новосибирской области объявили войну нарушителям ПДД. Чтобы хоть как-то образумить любителей гонять по дорогам, они усовершенствовали уже существующий дорожный знак с ограничением максимальной скорости.
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