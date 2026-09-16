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«Машина апокалипсиса» не выдержала удара ВС РФ в Донбассе

«Машина апокалипсиса» не выдержала удара ВС РФ в Донбассе

Российские военнослужащие уничтожили канадскую боевую бронированную машину Senator, известную как «машина апокалипсиса».

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