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Север Пресс

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Пляжники «Факела» подтвердили свой титул чемпионов России

Пляжники «Факела» подтвердили свой титул чемпионов России

Завершился РОЛЬФ Финал чемпионата России по пляжному волейболу. Илья Лешуков и Олег Стояновский защитили титул чемпионов и доказали свой статус сильнейшей пляжной пары страны, сообщили представители «Факел Ямал».

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