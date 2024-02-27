«Побои, унижения, наркотики и розовая ориентация»: Дочь Алексея Навального* оказалась жертвой домашнего насилия

С 16 февраля пожалуй нет более обсуждаемой темы в стране, чем смерть Алексея Навального*. Пока все гадают, где же пройдут похороны оппозиционера, а его вдова Юлия колесит по всему миру собирая донаты, мы решили немного отвлечься от этих двух персонажей, поскольку про них уже давно все сказано.