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«Побои, унижения, наркотики и розовая ориентация»: Дочь Алексея Навального* оказалась жертвой домашнего насилия

С 16 февраля пожалуй нет более обсуждаемой темы в стране, чем смерть Алексея Навального*. Пока все гадают, где же пройдут похороны оппозиционера, а его вдова Юлия колесит по всему миру собирая донаты, мы решили немного отвлечься от этих двух персонажей, поскольку про них уже давно все сказано.

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