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Психолог Мазанкина: обмен впечатлений с коллегами облегчит первый рабочий день

Психолог Мазанкина: обмен впечатлений с коллегами облегчит первый рабочий день

Первый рабочий день после праздников часто бывает непростым. Чтобы облегчить этот процесс, эксперт рынка НТИ «Хелснет», директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина предлагает начать его с обмена впечатлениями с коллегами.

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