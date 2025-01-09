Психолог Мазанкина: обмен впечатлений с коллегами облегчит первый рабочий день

Первый рабочий день после праздников часто бывает непростым. Чтобы облегчить этот процесс, эксперт рынка НТИ «Хелснет», директор Центра психологии СамГМУ Елена Мазанкина предлагает начать его с обмена впечатлениями с коллегами.