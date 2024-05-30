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Закон, порядок, государство

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В Московской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в крупном мошенничестве

В Московской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в крупном мошенничестве

«Сотрудники уголовного розыска МУ МВД России «Раменское» Московской области задержали 21-летнего уроженца Республики Коми.

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