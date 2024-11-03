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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Основатель Moon Studios: “Dragon Age: The Veilguard безвкусная политкорректная игра с ужасны...

Основатель Moon Studios: “Dragon Age: The Veilguard безвкусная политкорректная игра с ужасны...

Основатель Moon Studios: “Dragon Age: The Veilguard безвкусная политкорректная игра с ужасным сценарием”Томас Малер, основатель Moon Studios и один из создателей дилогии Ori и No Wrest for the Wicked поделился своим мнением касательно Dragon Age: The Veilguard и современных игровых тенденций.

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