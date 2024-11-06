Захарова назвала «запредельем» выборы в США

После нынешних президентских выборов Соединенным Штатам стоит прекратить оценивать качество демократий в мире и заняться собственными проблемами в этой сфере, заявила в эфире радио Sputnik официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии