ХАМАС приветствовал принятие СБ ООН резолюции о перемирии в секторе Газа

Палестинское исламистское движение ХАМАС приветствовало принятие Советом Безопасности ООН резолюции об установлении перемирия в секторе Газа и подтвердило, что по-прежнему готово к непрямым переговорам с Израилем.
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