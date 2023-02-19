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Представитель СФ Карасин: США создают новую линию напряжения, обвиняя Россию в дестабилизации Молдавии

Представитель СФ Карасин: США создают новую линию напряжения, обвиняя Россию в дестабилизации Молдавии

Представитель Совета Федерации Григорий Карасин прокомментировал слова госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена о действиях России в Молдове.

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