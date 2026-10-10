Жанна де Бельвиль — правда и вымысел о самой известной пиратке Франции

Жанну де Бельвиль называют первой пираткой Франции и Кровавой Львицей. Ей приписывают многочисленные подвиги, которых хватило бы на долю нескольких матерых разбойников.
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