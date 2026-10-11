В геноме вируса нашли фрагменты человеческой «прыгающей» ДНК

Учёные обнаружили в вирусе контагиозного моллюска две последовательности, произошедшие от генетического элемента BC200, особенно активного в нейронах человека В геноме вируса контагиозного моллюска (molluscum contagiosum virus), который заражает кожу и вызывает появление небольших возвышающихся образований, обнаружили две последовательности, происходящие от человеческого генетического элемента BC200.