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В геноме вируса нашли фрагменты человеческой «прыгающей» ДНК

В геноме вируса нашли фрагменты человеческой «прыгающей» ДНК

Учёные обнаружили в вирусе контагиозного моллюска две последовательности, произошедшие от генетического элемента BC200, особенно активного в нейронах человека В геноме вируса контагиозного моллюска (molluscum contagiosum virus), который заражает кожу и вызывает появление небольших возвышающихся образований, обнаружили две последовательности, происходящие от человеческого генетического элемента BC200.

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