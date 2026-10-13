Татарам полностью запретили вейпы. Их нельзя будет продавать в Татарстане уже с 1 марта 2027 года. Госсовет республики уже одобрил соответствующий законопроект.
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