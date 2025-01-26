Борис Пиотровский прокомментировал перенос спортивных мероприятий из центра Петербурга

Вице-губернатор объяснил, что это продолжение системной работы по разгрузке Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский прокомментировал перенос ряда спортивных мероприятий из центра города в другие районы Северной столицы.
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