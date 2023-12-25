Sony займётся экспансией выпуска датчиков изображений с расчётом на Китай и н...

Sony займётся экспансией выпуска датчиков изображений с расчётом на Китай и новые сегменты рынкаКомпания Huawei Technologies до введения жёстких американских санкций была одним из крупнейших покупателей датчиков изображений Sony, которые использовались в китайских смартфонах марок Huawei и Honor.
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