Sony займётся экспансией выпуска датчиков изображений с расчётом на Китай и н...

Sony займётся экспансией выпуска датчиков изображений с расчётом на Китай и новые сегменты рынкаКомпания Huawei Technologies до введения жёстких американских санкций была одним из крупнейших покупателей датчиков изображений Sony, которые использовались в китайских смартфонах марок Huawei и Honor.