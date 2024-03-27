Ваше время, тов. Судоплатов!

ДЕЛАТЬ мы умеем. Здали только разрешения. Сейчас оно получено. Так что загибайте пальцы...

Светлана Позднякова

Какие же здесь умные комментаторы наблюдаются!То надо бы сделать,другое надо бы сделать…. Провокация чистой воды…диванные указатели ….Вас бы на место Путина!Он и без вас разберётся,когда и что делать…Всему своё время…на все есть причины….Не переживайте!Всему свой срок!Победа будет за Россией!!Путин слова на ветер не бросает!!❤️‍🔥🇷🇺