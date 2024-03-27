Путин: «Мы будем наказывать предателей без срока давности, где бы они ни находились» Владимир Малышев Как сообщило англоязычное издание Kyiv Post, ссылаясь на свои источники в украинских спецслужбах, целью баллистических ракет, выпущенных ВС России в понедельник по Киеву, были здания Службы безопасности Украины, а также высшее руководство украинской разведки.
Ваше время, тов. Судоплатов!
Комментарии
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Кузнецов Владимир
Как я посмотрю, любишь шоу, чтобы тебе лично отчитались, предъявили фото и видео доказательства.Эта работа требует тишины
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8 час.
Ратник Ратник
ДЕЛАТЬ мы умеем. Здали только разрешения. Сейчас оно получено. Так что загибайте пальцы...
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7 час.
Светлана Позднякова
Какие же здесь умные комментаторы наблюдаются!То надо бы сделать,другое надо бы сделать…. Провокация чистой воды…диванные указатели ….Вас бы на место Путина!Он и без вас разберётся,когда и что делать…Всему своё время…на все есть причины….Не переживайте!Всему свой срок!Победа будет за Россией!!Путин слова на ветер не бросает!!❤️🔥🇷🇺
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7 час.
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