Екатеринбургу – 301 год: как все начиналось

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября, ФедералПресс. Екатеринбург празднует 301 год со дня рождения. История уральской столицы отсчитывается с момента, когда нанесли свой первый удар кричиные молоты Исетского завода (именно их приводила в действие плотина Городского пруда – сегодняшняя Плотинка).
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