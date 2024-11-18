Екатеринбургу – 301 год: как все начиналось

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 ноября, ФедералПресс. Екатеринбург празднует 301 год со дня рождения. История уральской столицы отсчитывается с момента, когда нанесли свой первый удар кричиные молоты Исетского завода (именно их приводила в действие плотина Городского пруда – сегодняшняя Плотинка).