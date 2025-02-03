Царьград По многочисленным просьбам украинских друзей якутский бизнесмен решил показать, как его село приходит в «упадок».
По многочисленным просьбам украинских друзей якутский бизнесмен показал, как «умирает» его село
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Надежда Белугина
РУКИ ПРОЧЬ ОТ ЯКУТОВ! ДАДИМ СДАЧИ, НЕ СОМНЕВАЙТЕСЬ, УКРОПЫ! БОЙ НА НОЖАХ... Надежда Белугина-Подюжская Была надежда, что сбегут фашисты, Но встали в оборону, как назло. У Трудового, здесь, под небом мглистым, Идти на штурм придётся - брать село. Все дни слились в промозглый день занудный. Штурмовики ушли вперёд, а им - в запас. В сыром окопе и без дела всё же трудно, Но, наконец-то, дождались и есть приказ. Якут - за старшего, друг Гик - ему в подмогу: Установить на крыше триколор, Флаг укрепить, махнуть. И в глубь дорога - К штурмовикам - то общий договор. День не задался: сверху тут же "птички", Но, положившись на судьбу, неслись. Вот дом, скорей на крышу по привычке. А вот сюрприз - там враг, лишь взглядом вниз. Флаг закрепив, на мотоцикле быстро! Как сумасшедший - вражий пулемёт! Осколки Туте в руку - враг неистов: По Гику - очередь...Один... среди врагов... И два "укропа" оказались рядом. "За друга вам!"- и вмиг спустил курок. Другой вцепился в автомат. По взгляду - Он не уступит... тоже дал зарок. И закружились в схватке как два зверя... Вдруг память в помощь про якутский нож. Ведь в левой автомат! Себе не веря, Схватил нож правой: «Нет, брат, не уйдёшь!» В бедро - удар! Сквозь зимнюю одежду Удар был слаб...Подбитая рука По крови вниз сползла, лишив надежды... Ладонь скользнула к лезвию ножа... Силён противник высотой и массой... Подмял якута...Рукоятку - хвать! «Один уйдёт живым!» - Якуту ясно. «Нет! Не уйдёт! Врагу не сдобровать! Ведь дома пять детей...Жена ждёт мужа... Героем должен он прийти с войны!» Ни слова: стон, рычанье...Крови лужа... Борьба, сопенье, схватка... Боль вины... От напряженья мускулы жгутами... Вот-вот порвутся...И противник вдруг Вскричал кому-то: "Хаза! Эй! Ты с нами?" В ответ молчанье...Никого вокруг... Враг вдруг окреп! И нож над головою! Наш увернулся! Лишь по уху - раз! Ах, гад?!! Схватил свободною рукою Осколок шифера: удар пришёлся в глаз. Рука врага разжалась - нож на землю... Есть шанс! И в шею, в сердце воин - на! ...Бой без сопротивленья неприемлем... За всех друзей!.. Жестока ты, война... ...Себя не помня, бил ножом упрямо. «Всё! — под собой услышал хрип: — Убил! Ты был сильней! Я умираю, мама!.. Добей, чтоб я не мучился...» — просил. ...Мучений не желал солдат солдату. Так вышло. Тута, к счастью, был сильней. Исполнив просьбу, сняв чеку, гранату Вложил, ушёл... Пусть сам решает с ней. ...Так зачастую на войне. Из схватки Выходит победитель лишь живым. Не игры в благородные повадки... Там жизнь иль смерть… И места нет двоим... © Copyright: Надежда Белугина-Подюжская, 2025 Свидетельство о публикации №125011505208
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