«Слеза течет»: Навальный* впервые вышел на связь из колонии на Ямале

У оппозиционера состоялась дистанционная встреча с Ковровским судом. Оппозиционер Алексей Навальный*, отбывающий сейчас наказание в ИК-3 в селе Харп ЯНАО, впервые после своего исчезновения вышел на связь.
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