Права ли я, что не надела свадебное платье, которое мне сшила сводная сестра?

Большинство согласятся, что поддержка членов семьи важна. Но если у них это на самом деле не получается, где провести грань так, чтобы не задеть их чувства? Когда сводная сестра автора этой истории предложила сшить для нее свадебное платье, девушка с радостью дала ей шанс.