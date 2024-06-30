Смейся до слёз
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Смейся до слёз

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Права ли я, что не надела свадебное платье, которое мне сшила сводная сестра?

Права ли я, что не надела свадебное платье, которое мне сшила сводная сестра?

Большинство согласятся, что поддержка членов семьи важна. Но если у них это на самом деле не получается, где провести грань так, чтобы не задеть их чувства? Когда сводная сестра автора этой истории предложила сшить для нее свадебное платье, девушка с радостью дала ей шанс.

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