Посол Израиля в России Одед Йосеф дал специальное интервью RTVIБудет ли новая война с Ираном, беспокоят ли израильтян контакты Москвы и Тегерана, почему до сих пор не началось расследование обстоятельств теракта 7 октября и кто вмешивается в выборы в Кнессет – об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол Израиля в России Одед Йосеф.
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