Посол Израиля в России Одед Йосеф дал специальное интервью RTVIБудет ли новая война с Ираном, беспокоят ли израильтян контакты Москвы и Тегерана, почему до сих пор не началось расследование обстоятельств теракта 7 октября и кто вмешивается в выборы в Кнессет – об этом в специальном интервью RTVI рассказал посол Израиля в России Одед Йосеф.