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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Госдума просит прокуратуру дать сведения о дискредитирующих релокантах

Госдума просит прокуратуру дать сведения о дискредитирующих релокантах

Всю неделю в Госдуме обсуждали отношение к релокантам, которые негативно высказывались о России, уехав за рубеж после начала спецоперации, а затем вернулись обратно.

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Комментарии
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вага карлито
В то то всё дело! Двояким мусором забивают русский язык! Толкование  релоканты это те кто  работает по каким то причинам в другой стране а те кто от войны бежит  туда сюда обратно они скорее  просто предатели! Согласен!
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8 час.
Мария Беликова
Целовать руки жене  официального иноагента, это как? Публично, напоказ! Это тоже должно быть наказуемо снятием с должности пресс-секретаря Президента! Целуй, хоть  Зеленского, хоть Байдена, в задницу, но не на этой должности!!!
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2 час.
НС
Нина Смирнова
Это должно быть наказуемо я так удивлена была.пресс секретарь никого ничего не боится и не уважает
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36 мин.

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