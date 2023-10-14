Всю неделю в Госдуме обсуждали отношение к релокантам, которые негативно высказывались о России, уехав за рубеж после начала спецоперации, а затем вернулись обратно.
Госдума просит прокуратуру дать сведения о дискредитирующих релокантах
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
вага карлито
В то то всё дело! Двояким мусором забивают русский язык! Толкование релоканты это те кто работает по каким то причинам в другой стране а те кто от войны бежит туда сюда обратно они скорее просто предатели! Согласен!
Ответить
8 час.
Мария Беликова
Целовать руки жене официального иноагента, это как? Публично, напоказ! Это тоже должно быть наказуемо снятием с должности пресс-секретаря Президента! Целуй, хоть Зеленского, хоть Байдена, в задницу, но не на этой должности!!!
Ответить
2 час.
НС
Нина Смирнова
Это должно быть наказуемо я так удивлена была.пресс секретарь никого ничего не боится и не уважает
Ответить
36 мин.
Свежие комментарии