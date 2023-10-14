Госдума просит прокуратуру дать сведения о дискредитирующих релокантах

вага карлито В то то всё дело! Двояким мусором забивают русский язык! Толкование релоканты это те кто работает по каким то причинам в другой стране а те кто от войны бежит туда сюда обратно они скорее просто предатели! Согласен!

Мария Беликова Целовать руки жене официального иноагента, это как? Публично, напоказ! Это тоже должно быть наказуемо снятием с должности пресс-секретаря Президента! Целуй, хоть Зеленского, хоть Байдена, в задницу, но не на этой должности!!!