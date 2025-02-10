100 дней трагедии в Нови-Саде: сербские студенты продолжают протесты

Студенты сербских университетов в воскресенье заблокировали мост «Газела» в Белграде и ключевые дороги по всей стране, требуя справедливости за жертв обрушения бетонного навеса на железнодорожном вокзале в Нови Саде.
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